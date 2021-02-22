بدأت الطواقم الطبية الفلسطينية في قطاع غزة الإثنين عملية التطعيم ضد فيروس كورونا بعد وصول أكثر من عشرين ألف جرعة من اللقاحات من مصادر متعددة.

وحصل أول وزير للصحة في السلطة الفلسطينية رياض الزعنون على أول جرعة من اللقاح في إحدى العيادات غرب مدينة غزة.

ووصلت الأحد نحو عشرين ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لفيروس كورونا والمقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

في حين وصلت الأربعاء الدفعة الأولى من اللقاحات من رام الله وبتنسيق مع وزارة الصحة هناك وقد احتوت على ألفي جرعة من لقاح سبوتنيك-في.

وأكد الوكيل المساعد في وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تدير القطاع مدحت محيسن أن "الأولوية في التطعيم ستكون لطواقم الصحة العاملة في الخطوط الأمامية".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي "ستكون الأولوية أيضا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي المناعة الضعيفة".

أحصى القطاع الفقير والمحاصر حيث يعيش نحو مليوني نسمة، حتى الأحد أكثر من 54 ألف إصابة و445 وفاة. في حين سجلت الضفة الغربية المحتلة أكثر من 120,500 إصابة و 1440 وفاة.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحماس عن تخفيف إجراءات الإغلاق "في ظل استقرار الحالة الوبائية"، إذ تم الأحد إعادة فتح النوادي الرياضية وصالات الأفراح في القطاع.