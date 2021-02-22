آخر أرقام كورونا في الجزائر

أخبار الوطن
22 فبراير 2021 () - س.أ
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سجلت الجزائر 177 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره لأول مرة في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 112.094حالة.

و أفاد الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة تسجيل 3 وفيات جديدة بسبب الفيروس، لينتقل إجمالي الوفيات إلى 2964 وفاة.

 و تماثل 149 مريضا للشفاء، ليرتفع عدد حالات التشافي من الفيروس إلى 77.225 حالة.

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كورونا

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