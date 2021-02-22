استلم محمد علي بوغازي، اليوم الإثنين، مهامه على رأس وزارة السياحة خلفا لمحمد حميدو الذي أنهيت مهامه في التعديل الحكومي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأحد.

وجاء في بيان الوزارة "بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، تم اليوم بمقر الوزارة، استلام وتسليم المهام بين السيد محمد علي بوغازي وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، خَلفًا للسيد محمد حميدو وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي المنتهية مهامه".

وكان بوغازي قد اشتغل لسنوات في منصب مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.