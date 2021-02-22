ألقت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة القبض على 03 أشخاص يشتبه في ضلوعهم في الحرائق الغابية بمنطقة البلج بعاصمة الولاية.

أشار بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بتيبازة، اليوم، أنه وفي ظرف وجيز و على إثر الانتشار الجيد وتكثيف عنصر الاستعلام وفق مخطط قائد المجموعة في شقه الهادف إلى محاصرة المجرمين الضالعين في الحرائق الغابية، تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة من توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم في الحرائق الغابية على مستوى سفح جبل شنوة (غابة البلج) والذي أدى إلى إتلاف 15 هكتار من المساحة الغابية.

وأضاف البيان أنه تم فتح ملف قضائي ضد المعنيين و إحالتهم على العدالة للبت في القضية.