اختفى صيادان هاويان في البحر، مساء أمس الأحد، بعد مغامرتهما بقاربهما من اجل استخراج شباك الصيد التي تم الإلقاء بها في البحر بضع ساعات من قبل، وفق ما علم اليوم الاثنين لدى الحماية المدنية.

و ذكر احد أقارب الصيادين المختفين، أن المعنيين قد "صعدا على متن قاربهما بغرض استرجاع شباكهما و لم يظهر عليهما أي اثر منذ ذلك الحين" على مستوى شاطئ بلدية بوخليفة، مشيرا إلى أن البحر كان في حالة هيجان خلال فترة خروجهما و كانت رياح قوية تهب في المنطقة.

و قد باشر حراس السواحل، فور الإبلاغ عن اختفاء الصيادين، أبحاث واسعة بالتعاون مع الحماية المدنية، وفق المصدر ذاته الذي أشار إلى تمشيط كل الساحل إلى غاية ولاية جيجل، خلال أمسية الأحد.

و تمت مواصلة الأبحاث صباح اليوم الإثنين بمساعدة المواطنين على أمل إيجاد الصيادين أو اكتشاف أي إشارة تدل على لفظ مياه البحر لهما.

و يتعلق الأمر بصياديين هاويين، احدهما أستاذ في الـ37 من عمره و أب لطفلتين، اما الثاني فهو أعزب في سن الـ35 .

علما أن الاثنين تجمعهما صلة قرابة و يقطنان بمنطقة ماغرا التابعة لبلدية بوخليفة على بعد 12 كلم شرق بجاية.