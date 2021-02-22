أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، في بيان لها، عن اضطرابات في جميع رحلاتها من وإلى مطارات المدن الجنوبية الشرقية للبلاد مع إمكانية إلغاء بعض الرحلات، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف نفس المصدر أنه بسبب "انعدام الرؤية الناجمة عن الاضطرابات الجوية السيئة "فان جميع الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية من وإلى مطارات المدن الجنوبية الشرقية للبلاد ستعرف اضطرابات".

وحسب ذات البيان فان "هذه الاضطرابات الجوية قد تسبب إلغاء الرحلات الجوية من والى مطارات جنوب شرق البلاد".

وأضافت شركة الطيران الجزائرية بان هذا البيان "سيبقى ساري المفعول لغاية تحسن الظروف الجوية".