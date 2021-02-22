كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، عن موعد الإطلاع على نتائج الطعون الخاصة بمسابقة الدكتوراه.

و جاء في بيان للوزير في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه و"في إطار التحضيرات لمسابقات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث، ونهاية عملية المعالجة البيداغوجية للطعون المدرجة على المنصة الوطنية الرقمية PROGRES من طرف الجهات المختصة، فإنّنا نعلمكم بأنّه يمكنكم إبتداءً من يوم الغد 23 فيفري 2021 الإطلاع على نتائج الطعون للمترشحين على المنصة الوطنية الرقمية PROGRES، وكذا على المواقع الإلكترونية للمؤسسات الجامعية".

و أضاف الوزير " وعليه فإنه يمكن لكل مترشح مقبول طباعة وسحب الإستدعاء والإطلاع على تواريخ المسابقات المحددة في الفترة مابين 27 فيفري إلى 10 أفريل 2021 من خلال تصفح المواقع الالكترونية للمؤسسات المعنية بالمسابقة".