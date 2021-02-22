حذرت اليوم الاثنين نشرية جوية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية وتطاير للرمال محليا، متسببة في تقليص الرؤية بعدد من الولايات الجنوبية والشرقية للوطن يوم غد الثلاثاء .

وأشارت النشرية التي تمتد صلاحيتها من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة 6 صباحا من يوم الأربعاء، إلى أن الولايات المعنية هي : جنوب تبسة، جنوب خنشلة، بسكرة، الوادي، ورقلة، شمال غرداية وشمال اليزي.

وستكون سرعة الرياح شرقية تمتد من 60/70 كلم /سا وشدتها تصل أو تتجاوز أحيانا 80 كلم/سا، حسب ذات النشرية.