سلطت لجنة العقوبات التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عقوبة الإيقاف لمدة شهر والمنع من دخول الملعب وغرفة تغيير الملابس، على مدرب اولمبي المدية شريف حجار، "لمساسه بالكرامة والشرف"، خلال مباراة فريقه، التي انهزم فيها أمام نادي بارادو (1-2)، يوم السبت الماضي لحساب الجولة الـ14 لرابطة كرة القدم المحترفة. حسبما أفادت به الرابطة اليوم الاثنين.

كما غرم حجار أيضا بمبلغ 000. 100 دينار ، حسب نفس المصدر.

من جهة أخرى، عوقبت أندية: شباب قسنطينة، مولودية وهران، نادي بارادو وأولمبي المدية، بدفع غرامة 000. 200 دينار بسبب "عدم احترام البروتوكول الصحي".

من ناحيته، سيدفع أهلي برج بوعريريج، مرة أخرى، غرامة مالية بـ 000. 200 دينار "لغياب المدرب على خط التماس"، خلال المباراة التي انهزم فيها أمام وداد تلمسان (1-3).

كما أوقفت لجنة العقوبات للقاء واحد، لاعب اتحاد بلعباس، مصطفى خيراوي، الذي طرد خلال المباراة أمام نصر حسين داي (1-1)، لتراكم البطاقات.