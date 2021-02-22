عاد والي أدرار العربي بهلول إلى منصبه بعد أن كان قد غادره قبل نحو أسبوعين بصفة مفاجئة حيث كان قد خلفه فيه الأمين العام للولاية نخيلة لعرج، وظهر الوالي وهو يشارك جموع المواطنين قي جنازة الشيخ سيدي عبد القادر سيد عمر إمام الزاوية والمدرسة الداخلية لتعليم القرآن "الإمام البخاري" بقصر مهدية ضواحي مدينة أدرار الذي كان عليه رحمة الله قد توفى عن عمر ناهز 65 سنة بالمستشفى العسكري في عين النعجة بالجزائر العاصمة بعد مرض ألزمه الفراش قبل أيام.

والمرحوم هو أحد تلاميذ الشيخ الجليل المرحوم سيدي محمد بلكيرالله وخاض مسيرة حافلة في تعليم القران الكريم وتربية الأجيال في المدرسة التي أنشأها ولده الراحل الشيخ عبد العزيز سيد اعمر وبعد وفاته تولى المرحوم تسيير شؤون المدرسة.