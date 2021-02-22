عزز الدولي الجزائري بغداد بونجاح صدارته لهدافي الدوري القطري لكرة القدم بعدما أضاف، اليوم الإثنين، هدفه الـ19 في المسابقة.

وحقق السد فوزاً مثيراً على العربي 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بملعب جاسم بن حمد بنادي السد في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري القطري.

أحرز أهداف السد كل من حسن الهيدوس وبغداد بونجاح والاسباني سانتي كازرولا في الدقائق 63 و90 و92، فيما سجل هدفي العربي، سيبستيان سوريا والتونسي يوسف المساكني في الدقيقتين 10 و77.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد السد إلى 47 نقطة يتربع بها على قمة الترتيب، وأصبح يحتاج إلى نقطتين فقط للفوز رسميا بدرع الدوري، فيما تجمد رصيد العربي عند 23 نقطة احتل بهم المركز السادس.