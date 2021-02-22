كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تدين لصندوق النقد الدولي ولو بفلس واحد.



وقال أردوغان "عندما تولينا السلطة، كانت تركيا مدينة لصندوق النقد الدولي بنحو مليار دولار أميركي، وقد تمكنا من سداد هذا المبلغ".



وأوضح أن تركيا تمكنت من تخطي مرحلة تفشي فيروس كورونا بأقل الخسائر، من خلال التدابير الفعالة والسريعة، رغم أن سلاسل التوريد العالمية تعرضت لأضرار جسيمة، وانكمش الاقتصاد العالمي في كافة المجالات.



كما أشار أردوغان إلى مواصلة بلاده اتخاذ التدابير اللازمة في الأماكن التي توقف فيها الإنتاج وتنقصها الخدمات، جراء جائحة كورونا.



وفي معرض رده على ادعاءات المعارضة بتراجع الاحتياطي من العملة الأجنبية، قال أردوغان إن الاحتياطي الحالي للبنك المركزي يفوق 95 مليار دولار، وإن كافة تعاملات الصرف الأجنبي تحدث ضمن إطار القوانين وقواعد السوق.