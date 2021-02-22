ستشهد احياء من بلدية حيدرة تذبذب في التزويد بالمياه الشروب غدا الثلاثاء بسبب اشغال توصيل على قناة رئيسية للتوزيع، حسبما افاد به اليوم الاثنين بيان لشركة المياه و التطهير "سيال".



وسيمس هذا التذبذب كل من حي سيلي و شارع بلقاسم حماني و اعالي حيدرة و بارادو و هذا ابتدء من الساعة الرابعة مساء,يضيف ذات البيان.



وتؤكد شركة سيال لزبائنها بان عملية اعادة التزويد بالماء الشروب ستستأنف صبيحة يوم الاربعاء, حسب نفس المصدر.



كما تدعو الى اغلاق الصنابير لتجنب الفيضانات المحتملة عند استعادة امدادات المياه و تركها تعمل بتدفق منخفض لبضع دقائق لطرد اي هواء قد يكون في قناة الربط.