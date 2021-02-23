ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر أفريل المقبل في بورصة لندن بنسبة 1.20 بالمائة ليصل سعر البرميل الخام إلى 66.02 دولار.

كذلك ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر أفريل لخام غرب تكساس إلى 62.43 دولار للبرميل (+ 1.18 بالمائة) .

وتشير تقديرات مراقبين في سوق النفط الأمريكية، إلى أن منصات الخام أوقفت إنتاج 2.5 مليون برميل بالمتوسط اعتبارا من الأسبوع الماضي، بفعل عقبات فرضتها درجات حرارة دون الصفر. وكانت آخر مرة تجاوز فيها سعر خام برنت 66 دولارا للبرميل في حانفي 2020.