يواجه سهرة اليوم فريق مولودية الجزائر ضيفه الترجي التونسي على ملعب الخامس جويلية لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

ممثل الجزائر يتطلع بدوره، إلى تحقيق أول فوز له في هذا االدور عقب تعادله في المباراة الأولى أمام الزمالك المصري.

رفقاء القائد عبد الرحمان حشود الذين سبق لهم وأن خاضوا داربي مغاربي مثير أمام الصفاقسي التونسي، يسعون لإعادة تكرار نفس السيناريو أمام فريق باب السويقة، في لقاء قال عنه المدرب عيد القادر عمراني أنه مغاير تماما للمواجهات الماضية لأن ناديه سيلاقي واحدا من بين أقوى الفرق التي تملك خبرة طويلة في رابطة الأبطال.

في الجانب الثاني من الملعب سافر الترجي التونسي إلى الجزائر بنية العودة بنتيجة إيجابية ، وهو الفائز داخل قواعده بهدفين لواحد أمام تونغيت السنغالي في لقاءه الأول.

وأوضح عثمان النجار، مساعد مدرب الترجي خلال الندوة الصحفية:" سيكون للمباراة طعم خاص باعتبارها مواجهة قمة بين ناديين مغاربيين، لكننا سنسعى لحصد النقاط الثلاث، وتأكيد انتصارنا في الجولة الأولى".