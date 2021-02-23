أعلنت المؤسسة العمومية لنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر "إيتوزا "، اليوم الثلاثاء، عن تمديد في بعض الخطوط استجابة لطلبات المسافرين.

وأوضح بيان للمؤسسة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه حرصا لتقديم أفضل وأحسن الخدمات للزبائن تم تمديد مسار الخط رقم 632 الرابط بين محطة رويبة اتجاه رويبة الصناعية إلى غاية الكروش مرورا برغاية الصناعية ورغاية المدينة. بالإضافة إلى تمديد في مسار الخط رقم 626 حيث أصبح يربط بين محطة رويبة و محطة المسافرين رغاية مرورا بهراوة عين طاية عين الكحلة وصولا إلى مدينة رغاية.

من جهة أخرى هناك تغير في مسار كل من الخط رقم 617 الرابط بين محطة درڨانة ومحطة 2 ماي حيث أصبح يمر بمحطة 05 جويلية - الكونور - حي الصومام ـ باب الزوار - سوق الفلاح ثم الاتجاه مباشرة عبر الطريق السريع اتجاه محطة 02 ماي .

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تغيير في الخط رقم 615 الرابط بين ديار الغرب وعين طاية والذي أصبح يمر بقهوة شرڨي وبرج البحري .