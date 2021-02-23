نظرت محكمة عين ولمان جنوب ولاية سطيف أمس الإثنين في قضية رئيس بلدية القلتة الزرقاء التابعة إداريا لدائرة العلمة، المتهم بالتلاعب في فواتير شراء مادة الخبز لصالح المطاعم المدرسية، أين تم اكتشاف ثغرة مالية قدرت بـ 19 مليون سنتيم

. القضية حسب ما جاء في جلسة المحاكمة، تعود إلى تاريخ ماي 2018، حين فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في القضية بعد تلقيها لمعلومات تفيد بوجود تلاعب في الفواتير الموجهة للإطعام المدرسي، ومنه تم الوصول إلى الاتفاقية المبرمة بين البلدية وبعض الممونين الخواص بمادة الخبز، وتحمل رقم 21 / 2018، و التي تخص الثلاثي الثاني من السنة الدراسية 2018/ 2019 .

وتم تحديد مبلغ الاتفاقية بـ 51 مليون سنتيم لأكثر من 60 ألف خبزة محسنة لصالح التلاميذ، غير أن المطاعم المدرسية أغلقت أبوابها في 25 ماي 2019 بسبب جائحة كورونا، مما يعني توقف عملية التموين، والأدهى و الأمر من ذلك، هو أن بعض العمليات تم تموينها من طرف المحسنين، مما يعني أن أموال الخبز ذهبت إلى وجهة غير معروفة، وعلى هذا الأساس تبين بأن رئيس البلدية متهم بسوء استغلال الوظيفة وتبديد المال العام، خاصة وأن الأمر يتعلق بوجبة غذاء التلاميذ الأبرياء، أين التمست المحكمة عقوبة خمس سنوات سجنا في انتظار النطق بالحكم قريبا.