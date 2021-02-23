قال مدرب اتحاد بلعباس معز بوعكاز بأنه مطالب بالوقوف على مستوى إمكانيات لاعبيه حتى يتمكن من إيجاد التوازن بين الخطوط الثلاثة وتطوير المنظومة الكروية، على مستوى الفريق وإيجاد حلول للاعبين المتأخرين في التحضيرات والمصابين خصوصا على مستوى خط الدفاع.

وفي تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لإذاعة اتحاد بلعباس على الفايسبوك أكد التقني التونسي :" العناصر تفاعلت بشكل إيجابي خلال أول حصة تدريبية معهم ، كانوا في المستوى ، الآن وجب معرفة الطريقة الصحيحة حتى يتم توظيفهم بطريقة جيدة، ونتمكن من الخروج من الوضعية الحالية".

بوعكاز ختم كلامه :" صحيح هناك نقص في النقاط، لكن فيه تقارب في المستوى بين الفرق سنعمل للتدارك وهذا يكون بالعمل والإنضباط".

للتذكير فإن اتحاد بلعباس يحتل المركز 17 في الترتيب العام برصيد 11 نقطة.