حذرت نشرية جوية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية وتطاير للرمال محليا، متسببة في تقليص الرؤية بعدد من الولايات الجنوبية والشرقية للوطن هذا الثلاثاء .

وأشارت النشرية التي تمتد صلاحيتها من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم الأربعاء، إلى أن الولايات المعنية هي : جنوب تبسة، جنوب خنشلة، بسكرة، الوادي، ورڨلة، شمال غرداية، شمال إليزي، الأغواط والبيض.

و ستكون سرعة الرياح شرقية تمتد من 60/70 كلم في الساعة وشدتها تصل أو تتجاوز أحيانا 80 كلم في الساعة.