توفي 32 شخصا وأصيب 1401 آخرون بجروح جراء وقوع عدة حوادث مرور على مستوى الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 14 إلى 20 فبرايرالجاري. وأوضح اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الحماية المدنية، أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية باتنة بوفاة 04 أشخاص و جرح 63 آخرين تم إسعافهم و تحويلهـم إلى المراكز الإستشفائية على إثر 52 حادث مرور.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، نفذت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة 307 عمليات تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما أجرت نفس الوحدات 248 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية 1122 عون، بالإضافة إلى 223 سيارة إسعاف و 130 شاحنة مضخة.

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1169 تدخل سمح بإخماد 813 حريق منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة إلى جانب القيام بـ 5114 تدخـل لتغطية 4383 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.