تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص متورط في قضية سرقة دراجة نارية مع استرجاعها. وذلك على إثر تقدم الضحية بشكوى رسمية مفادها تعرضه إلى سرقة دراجته النارية من نوع بيجو من قبل مجهول، وعليه باشرت ذات المصالح تحرياتها الميدانية، أين تم تحديد هوية المشتبه فيه، وتوقيفه مع استرجاع الدراجة النارية المسروقة.

في نفس السياق، تمكنت مصلحة أمن دائرة عمي موسى من توقيف شخصين بخصوص تورطهما في قضية السرقة من داخل محل تجاري، وذلك على إثر شكوى تقدم بها الضحية مفادها تعرضه إلى سرقة مبلغ مالي قدره 20000 دينار من داخل محله التجاري، وعلى الفور باشرت ذات المصلحة عملية البحث والتحري أين تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما وفدما للعدالة.