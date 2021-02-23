أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب ،اليوم الثلاثاء ، على تنصيب 12 مدير تشغيل ولائيا.

وحسب بيان الوزارة ، فقد أكد الوزير، أن هذه العملية تهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة على المستوى المحلي من خلال منح الفرصة للإطارات الشابة لتبوء مناصب المسؤولية وذلك في إطار المخطط المسطر لترقية الموارد البشرية على مستوى القطاع بناء على الكفاءة، الذي يعد المعيار الأول للترقية.

وأعطى الهاشمي جعبوب تعليمات للمديرين الولائيين للتشغيل من أجل السهر والحرص على مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين أداء المرفق العام، والتكفل بالملفات ذات الأولوية، لاسيما منها ملف إدماج الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، مشددا في ذات السياق على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لعملية الإدماج، لإتمامها في الآجال المحددة وفق المرسوم التنفيذي رقم 19/336 المؤرخ في 08 ديسمبر 2019، مشيرا إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية وعناية خاصة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي هذا الصدد كشف المسؤول الأول عن القطاع، على الانطلاق في عملية الإدماج المكثف للشباب خلال الأسابيع القليلة القادمة.