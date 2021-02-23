كشف النجم الأورغوياني لويس سواريز، الأسباب التي دفعته إلى ترك برشلونة، والانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 16 هدفا.

وخلال مقابلة أجراها مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تطرق سواريز لمسألة رحيله عن "البلوغرانا" الصيف الماضي، بعد قضائه ستة مواسم مع النادي الكتالوني، قائلا: "ما أزعجني حقا هو أنهم أخبروني بأن العمر تقدم بي، وأنه لم يعد بمقدرتي اللعب على أعلى مستوى ومع فريق كبير".

وأضاف: "لقد طردني برشلونة، وأخبروني بأنهم لن يعتمدوا عليّ، قالوا بأنهم لن يعولوا عليّ على أي حال، أخبروني ببساطة أنهم لا يريدونني في الفريق، كنت أستحق منهم بعض الاحترام". وتابع قائلا: "إذا لم أقدم شيئا في برشلونة خلال ثلاث أو أربع سنوات كنت سأتفهم موقفهم، ولكنني اعتدت تسجيل أكثر من 20 هدفا في كل موسم، دائما ما كانت أرقامي جيدة خلف ميسي فقط، اليوم أصبح من الواضح أنه ليس من السهل اللعب في برشلونة، أبرم برشلونة صفقات كثيرة لم تحقق التوقعات المنتظرة منها، وأنا حافظت على مستواي في برشلونة خلال ست سنوات، وحققت ما كان ينتظره النادي مني"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.