يسعى سهرة اليوم فريق بايرن ميونخ الألماني الخروج من الفترة الصعبة التي يمر بها حاليا وذلك عند نزوله ضيفا ثقيلا على لازيو الإيطالي ، في المواجهة التي ستجمعهما على ملعب " الأولمبيكو" ضمن ذهاب، منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات لرابطة أبطال أوروبا.

وفشل العملاق البافاري في حصد أكبر عدد ممكن من النقاط خلال المواجهتين الأخيرتين ضمن منافسات البوندسليغا وخسر في لقاءه الأخير أمام نادي فرانكفورت وتعادله قبلها ضد أرمينيا بيليفيلد.

أما ممثل "الطليان" صاحب المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة فلن يسمح أن يستعيد "الألمان" عافيتهم على حسابهم ، وسيحاول لازيو إحداث المفاجأة ومضاعفة متاعب البايرن من خلال تحقيق نتيجة إيجابية قد يبدو الطريق إليها صعبا وشاقا.

وسبق للنادي الإيطالي أن واجه الفرق الألمانية في 16 مناسبة، انتصر في 7 مناسبات وتعادل في 4 مباريات وخسر 5 مرّات، أمّا بايرن فقد لعب ضد الفرق الإيطالية في 41 مناسبة، انتصر في 17 لقاء وتعادل في 9 مباريات وخسر 15 لقاء.

بين خبرة البايرن وعناد لاتسيو تسقط كبرياء الناديين في مفترق واحد وهو أنهما الوحيدان اللذان لم يعرفا الهزيمة في المسابقة الأوروبية هذا الموسم من بين الأندية التي بلغت هذا الدور، فقد تأهل الثاني في المركز الثاني لمجموعته بعد انتصارين وأربعة تعادلات، أمّا الأول فقد حقق خمسة انتصارات وتعادلاً وحيداً.

مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي الإنجليزي على ميدان " أرينا ناسيونال " هي الأخرى ينتظر أن تكون في قمة الندية والإثارة ، لأن الأمر يتعلق بمتصدر الدوري الإسباني الذي يبحث عن الوصول إلى منصة التتويج هذا الموسم محليا وأوروبيا.

البلوز" وبقيادة الألماني توماس توخيل الذي سيكون هو الآخر في صراع تكتيكي مع الأرجنتيني ديغو سيموني الطامح لفوز مريح " ذهابا"، يجعله يضع قدما في دور ربع نهائي " التشمبينزليغ".

ويحتل " الأتليتيكو" صدارة الليغا برصيد 55 نقطة ، فيما يتواجد النادي اللندني في الصف الخامس بعدد نقاط بلغ 43 نقطة.