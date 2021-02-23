توصل مؤخرا عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، في ثلاثة عمليات متفرقة، من حجز 1251 كبسولة من المؤثرات العقلية و 9389 قارورة مشروب كحولي من مختلف الأنواع والأحجام، من بينها 1277 قارورة مشروب كحولي أجنبية الصنع، مع حجز مركبة سياحية لاستعمالها من قبل الموقوفين في عملية نقل وتوزيع المشروبات الكحولية.

كما تمكنت أيضاً ذات الفرقة من حجز سلاح ناري من الصنف الخامس " بندقية صيد تقليدية الصنع" و21 خرطوشة حية وسلاح أبيض من الصنف السادس (سيف)، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 468700.00 دج من عائدات ترويج هذه الممنوعات.

ليتم بعد انتهاء التحقيقات، يشير البيان، على إثر هذه القضايا الثلاثة، توقيف خمسة (5) مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم مابين 25 و35 سنة لتورطهم في حيازة الممنوعات السالف ذكرها ووضع 4 منهم رهن الحبس المؤقت،فيما تم منح استدعاء مباشر للمتهم الخامس.