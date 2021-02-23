قامت مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البليدة اليوم الثلاثاء بقطع التموين بالمياه الشروب على مستوى حي "زروق حسين" الواقع ببلدية الأربعاء (شرق الولاية) وذلك في أعقاب شكوك في نوعية المياه الموزعة، حسبما علم من القائمين على هذه المؤسسة.

وأوضح المصدر أنه إثر شكوك في نوعية المياه الموزعة على مستوى حي "زروق حسين" الواقع ببلدية الأربعاء "تنقلت على الفور فرقنا للجزائرية للمياه تحت إشراف رئيس مركز الأربعاء إلى عين المكان حيث تم القطع الفوري للمياه إحترازيا".

كما تم أخذ عينات لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من صلاحية المياه وتفادي أي خلل من شأنه المساس بصحة المستهلك.

وفي انتظار ذلك، يضيف المصدر، تم وضع برنامج توزيع مؤقت عن طريق شاحنات الصهاريج لسكان الحي المذكور.