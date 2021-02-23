أعرب الثلاثي الأوروبي الموقع على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، اليوم الثلاثاء، عن أسفه الشديد بعد قرار طهران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق.

وقالت دول فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك، اليوم، إن قرار إيران بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي يعد انتهاكا جديدا لالتزاماتها وفق الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن إجراءات طهران تحد من الشفافية.

وحثت الدول الثلاث، إيران، على التراجع عن كل الإجراءات التي اتخذتها وضمان التعاون التام مع وكالة الطاقة الذرية، مضيفة في بيانها: "هدفنا يظل دعم الجهود الدبلوماسية الحالية، والوصول لحل عبر المفاوضات يسمح بعودة إيران وأمريكا للالتزام بالاتفاق النووي".

وأعلن سفير طهران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي، أمس الاثنين، وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي الإيراني، اعتبارا من بعد منتصف الليل (خلال اللحظات الأولى ليوم الثلاثاء).