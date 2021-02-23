سيتم تعليق كل الرحلات من تركيا إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة مابين 1 إلى 31 مارس المقبل، حسبما أعلنت، اليوم الثلاثاء، سفارة تركيا في الجزائر في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وحسب بيان السفارة فإن قرار تعليق الرحلات جاء امتثالا لقرار السلطات الجزائرية للوقاية من النسخة المتحورة من فيروس كورونا.

كما أكدت السفارة التركية أن بإمكان الرعايا الأتراك العودة لبلدهم من خلال رحلات تبرمجها الخطوط الجوية التركية مرة واحدة كل أسبوع.

ويمكن للرعايا الاتراك اقتناء التذاكر من مكاتب الشركة بقسنطينة ووهران.