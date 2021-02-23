عينت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، ثلاثي تحكيم من جزر القمر، بقيادة علي محمد عبد العيد، لإدارة مباراة زامبيا- الجزائر، المقررة في 25 مارس بلوساكا في إطار الجولة الخامسة (المجموعة 8) لتصفيات كاس أمم إفريقيا- 2021 المؤجلة سنة 2022.

وسيكون في مساعدة علي محمد عبد العيد على خط التماس، مواطناه، سليمان أمل دين وسعيد عمر شبلي، بينما عين، محمد عثماني، حكما رابعا، حسبما أفادت به الكاف.

وتأهل المنتخب الجزائري إلى كاس أمم إفريقيا بالكاميرون، عقب تعادله بهراري، أمام زيمبابوي، يوم 16 نوفمبر الماضي، برسم الجولة الرابعة من التصفيات.

وتتصدر الجزائر، مجموعتها، برصيد 10 نقاط ، أمام زيمبابوي (5 نقاط) وبوتسوانا (4 نقاط)، بينما تتذيل زامبيا الترتيب (3 نقاط).

ويختم زملاء رياض محرز، مرحلة التصفيات في 29 مارس، باستقبال منتخب بوتسوانا بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.