تصدر سيمبا التنزاني المجموعة الأولى بفوزه المستحَق على الأهلي المصري بهدف نظيف الثلاثاء بحضور 50 ألف مشجع احتشدوا في الملعب الوطني بالعاصمة دار السلام ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.



وهي الخسارة الأولى للأهلي أفريقيا منذ تولي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مسؤولية تدريب الفريق في أكتوبر الماضي.



سجل هدف الفوز الموزامبيقي لويس ميكيسوني (31) رافعا رصيد فريقه إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة فيما تجمد رصيد الأهلي عند 3 نقاط ليتراجع إلى المركز الثالث فيما صعد فيتا كلوب إلى المركز الثاني بنفس رصيد النقاط وبفارق الأهداف بعدما حقق فوزا كبيرا على مضيفه المريخ السوداني بنتيجة 4-1 ليتذيل الأخير جدول الترتيب بلا رصيد.



اما الوداد البيضاوي المغربي فقد افتتح مشواره في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوز مهم خارج أرضه على مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 1-صفر على ملعب "11 نوفمبر" في لواندا ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة.