أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، انسحاب المنتخب الأول من المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، لمنتخبات أمريكا الجنوبية.



وذكر الإتحاد القطري في بيان رسمي أنه قرر الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2021 التي ستقام في جوان المقبل، وذلك بعد قرار الاتحاد الآسيوي تأجيل جولة التصفيات المشتركة لمونديال كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لتقام في يونيو 2021.



وكان من المفترض أن يشارك بطل آسيا في البطولة للمرة الثانية كضيف، بعد أن تواجد في النسخة الماضية.