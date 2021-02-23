أوضحت وزارة الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء في بيان، أن السلطات الجزائرية أفادت بأن تشديد إجراءات غلق حدودها أملته سياستها الوقائية لمجابهة عدوى انتشار فيروس كورونا.



وقالت الخارجية التونسية في بيان:" تبعا لما راج من معلومات حول غلق السلطات الجزائرية لحدودها مع تونس، وعلى إثر الاتصالات الدبلوماسية مع الجانب الجزائري، يهمّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن توضح أن السلطات الجزائرية أفادت بأن تشديد إجراءات غلق حدودها أملته سياستها الوقائية لمجابهة عدوى انتشار فيروس كورونا".



وجاء في البيان "أن الإجراء الجزائري ينسحب على مختلف حدود البلاد وعلى كل الوافدين من مختلف دول العالم"، قبل أن يؤكد استمرار التواصل الدبلوماسي بين البلدين "لمتابعة الحالات الانسانية والمستعجلة".