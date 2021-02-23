كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، أن وحداتها بولاية جيجل تدخلت مساء اليوم الثلاثاء على ساعة 20 و 46 دقيقة ببلدية الشحنة بدائرة الطاهير، من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 11 شخصا من بينهم امرأتان في حالة خطيرة.



وفي بيان نشرته على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ، أوضحت المديرية العامة للحماية المدنية أن الإنفجار وقع بالمكان المسمى الزويتنة في الطابق الأول لمنزل يتكون من 03 طوابق .



وأضاف المصدر أنه تم تحويل جميع الجرحى إلى مستشفى الطاهي.