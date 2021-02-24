أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيجر، إيزاكا سونا، وبحضور كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي، أن وزير الداخلية السابق محمد بازوم، مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحاكم في النيجر، قد فاز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 55,75% وإن مرشح المعارضة ماهاماني عثمان حصل على 44,25%. وصرح سونا بأن هذه "النتائج موقتة ويجب عرضها على المحكمة الدستورية لتقييمها".



في وقت سابق، وصف فالكي باشارو مدير حملة عثمان النتائج بأنها عبارة عن "سطو انتخابي" وحث الجَمهور على الاحتجاج عليها.



وتعد الانتخابات التي أجريت في 27 ديسمبر وتلتها دورة ثانية الأحد أول انتقال ديمقراطي في تاريخ النيجر التي شهدت عدة انقلابات.