أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن رياحا قوية مصحوبة بزوابع رملية، ستميز الطقس بشمال الصحراء.

وأوضح تنبيه نشر عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن رياحا قوية مع تطاير حبات الرمل، تتعدى سرعتها 60 كلم/سا، ستهب على ولايات: البيض، الأغواط، غرداية، المغير، الوادي، تڨرت، ورڨلة، المنيعة، بشار، بني عباس، تيميمون، أدرار وإليزي، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من صباح اليوم إلى غاية منتصف النهار من يوم غد الأربعاء.

فيما توقع تنبيه آخر، تساقط أمطار غزيرة على ولايات: غرداية، المنيعة وتيميمون، وذلك ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة بعد الزوال.

والكمية المتساقطة تتراوح بين 20 و30 ملم محليا، وفق ذات المصدر.