أزيل آخر تمثال للدكتاتور الإسباني السابق، فرانشيسكو فرانكو، من عند بوابات مليلية، الجيب الإسباني والمدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا.

وبدون ضجة كبيرة، استخدم العمال مساء الثلاثاء معدات ثقيلة لهدم المنصة التي عليها التمثال، ثم رفعوه بسلسلة حول رقبته وحملوه على شاحنة صغيرة. وقالت إيلينا فرنانديز تريفينو، المسؤولة عن التعليم والثقافة في الجيب مليلية، يوم الإثنين، بعد أن صوت المجلس المحلي على إزالة التمثال "هذا يوم تاريخي لمليلية".

ونصب التمثال بعد ثلاث سنوات من وفاة فرانكو في عام 1978، ويحيي دوره كقائد للفيلق الإسباني في حرب الريف، وهي الأمازيغية في منطقة الريف الجبلية بالمغرب.صراع خاضته إسبانيا وفرنسا في عشرينيات القرن الماضي ضد القبائل