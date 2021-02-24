أصدرت صبيحة اليوم غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء البليدة، أمرا بالإفراج عن المحامي المتواجد رهن الحبس المؤقت، مع الأمر بوضعه تحت إجراء الرقابة القضائية .

وشهدت قاعة جلسات الجنايات، حشدا من أصحاب الجبة السوداء، الذين قدموا للدفاع تطوعا، في قضية زميلهم الموصوفة في وقائعها بـ "الشخصية"، وعلى غير العادة فضلت غرفة الاتهام أمام العدد الهام من المحامين، تحويل التداول في أمر استئناف إيداع المحامي المحبوس على قاعة أوسع، حيث لم تدم إلا دقائق حتى تم النطق بالقرار، والذي أعاد الهدوء بين جموع المحامين، وتغلبت لغة الحكمة والتعقل بين جميع الأطراف .