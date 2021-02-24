نفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إدخال أي تعديل على نظام بطاقة الشفاء، أو رفع التعويض الشامل إلى 100 بالمائة لفائدة ستة قطاعات وزارية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نشرعبر حسابها الرسمي "فايسبوك"، أن "بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا مغلوطة ولا أساس لها من الصحة مفادها رفع التعويض الشامل لبطاقة الشفاء إلى 100% لفائدة ستة (06) قطاعات وزارية.

وفندت وزارة العمل، كافة هذه المعلومات المتداولة كما تنفي إدخال أي تعديلات على نظام بطاقة الشفاء تلزم بموجبها الصيدليات بمنح الدواء مجانيا لحاملي بطاقة الشفاء، وفق البيان.

ودعت الوزارة كافة وسائل الإعلام الوطنية إلى استيفاء الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقطاع من مصدرها عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي للوزارة.