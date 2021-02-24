قررت حكومة ولاية بافاريا الألمانية، تطبيق مادة للتعريف بالدين الإسلامي في حوالي 350 مدرسة في الولاية. وحسب القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس الوزراء بولاية بافاريا، يتولى المدرسون نقل معارف باللغة الألمانية عن الدين الإسلامي والتوجه الأساسي للقيم وذلك في إطار "روح نظام القيم في القانون الأساسي البافاري".

وتعود مسألة تدريس الدين الإسلامي بالمدارس الألمانية لعقود، ففي البداية كان هناك ما يعرف بـ "التوجيه الإسلامي" باللغة التركية وتلى ذلك عرض لتدريس هذه المادة باللغة الألمانية. وبدأت تجربة نموذجية في ألمانيا منذ عام 2009 تحت اسم " درس إسلامي" وتوسع نطاق هذه التجربة مرارا.

وتم تطبيق هذه التجربة النموذجية مؤخرا في نحو 350 مدرسة ولاسيما في المدارس الابتدائية والمتوسطة وبخاصة في المناطق الحضرية. وذكرت حكومة بافاريا أنه يتعين أن يتمكن المعلمون الذين شاركوا حتى الآن في التجربة النموذجية الحالية من مواصلة العمل في التجربة الجديدة.

يشار إلى أن الدستور الألماني الذي تم وضعه سنة 1949، يكفل لكل فرد في البلاد حرية ممارسة الشعائر الدينية، ونصت الفقرة 3 من المادة 7 من الدستور أن لجميع الأديان الحق في تدريس الدين في المدارس.