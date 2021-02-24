كشفت وسائل إعلام مختلفة في إيطاليا أن نادي ميلان الإيطالي يترقب يوميا عودة إسماعيل بن ناصر إلى أجواء التدريبات بعدما غاب عنها بسبب الإصابة.

موقع " فوتبال إيطاليا " أوضح أن إدارة الفريق اللومباردي تتابع يوميا تطورات ومستجدات الحالة الصحية للاعب الذي يواصل العلاج. نفس المصدر أكد أن الطاقم الطبي للميلان لم يحدد بعد موعد عودة اللاعب السابق لإمبولي إلى الميادين.

ويحتل آسي ميلان المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان.