حجزت عناصر الأمن الحضري الأول التابع لأمن ولاية تلمسان، كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، وذلك على إثر معلومات مؤكدة وردت إلى مصالح الأمن، مفادها وجود شخصين مشتبه فيهما يحوزان على كمية من المؤثرات العقلية لغرض ترويجها.

وعلى إثر ذلك تم وضع خطة محكمة من طرف عناصر الشرطة، تم من خلالها توقيف المشتبه فيهما اللذان تتراوح أعمارهما مابين 26-28 سنة، أثناء عملية التلمس الجسدي ضبط بحوزتهما على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 780 قرصا مهلوسا.

كما تم حجز هاتف نقال كان يستعمل في الاتصال فيما بينهما، ومبلغ مالي قدر بـ 22.000.00 دج، بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهما قدما بموجبه أمام محكمة تلمسان.