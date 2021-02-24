تعهد مجلس اتحادات الدول الإفريقية لكرة القدم أو ما يعرف ب" كوسافا" بتقديم دعمها المطلق لمرشح رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الملياردير باتريس موتسيبي رئيس فريق نادي صاندونز الجنوب إفريقي عقب إجتماعهم السنوي.

ووافق الأعضاء الأربعة عشر بالإجماع ،على أن موتسيبي يعد أفضل مرشح لقيادة الكاف في حقبة جديدة ، مؤكدين منحه كل الدعم خلال الانتخابات القادمة في 12 من مارس القادم بالمغرب . رئيس دول" كوسافا"، "فيليب شيانجوا" وفي تصريح له عبر الموقع الرسمي للمجلس قال أن موتسيبي هو مرشحنا ، ونحن نؤيده تمامًا ، نعتقد أنه يمتلك المزيج الصحيح من الفطنة التجارية والعلاقات في عالم الشركات لقيادة الهيئة الكروية خلال فترة صعبة في السنوات القادمة".

و أضاف :" اسم موتسيبي مرادف للحكم الرشيد والنزاهة ، وهو المرشح المثالي لمواجهة التحديات التي تواجهها كرة القدم في قارتنا".

وختم كلامه :"غالبًا ما يتحدث رئيس الفيفا جياني إنفانتينو عن الحاجة إلى الوحدة في كرة القدم الإفريقية للمضي قدمًا، ونعتقد اعتقادًا راسخًا أن موتسيبي يمكنه تحقيق ذلك."