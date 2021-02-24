نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال هذا الأسبوع عدة عمليات بحث وتمشيط في سياق محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، أسفرت عن تدمير مخابئ وقنابل تقليدية وحجز كميات معتبرة من المخدرات وتوقيف المتورطين في ترويجها ، كما أوقفت مفارز الجيش بالتنسيق مع الأسلاك الأمنية المنقبين عن الذهب بطريقة غير شرعية وحجزت العتاد والمركبات التي كانت بحوزتهم وإحباط محاولات هجرة غير شرعية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي الفترة نفذت في الفترة الممتدة من 17 إلى 23 فيفري 2021، عديد العمليات أفضت إلى كشف وتدمير بكل من البويرة والمسيلة وسكيكدة وباتنة مخبأ (01) للجماعات الإرهابية و(05) قنابل تقليدية الصنع. وأضاف ذات المصدر أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، أوقفت (50) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ (09) قناطير و(60.5) كيلوغرام حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

في هذا الصدد، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة (16) تاجر مخدرات وضبطت (759.5) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم توقيف (34) تاجر مخدرات وحجز (201) كيلوغرام من الكيف المعالج و(46492) قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى. من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار، (85) شخصا وحجزت (14) مركبة و(63) مولدا كهربائيا و(64) مطرقة ضغط و(14) جهاز كشف عن المعادن و(12) طنا من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (8.780) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بينما تم توقيف (10) أشخاص آخرين وضبط (09) بنادق صيد و(85276) وحدة من مادة التبغ و(3059) وحدة من الألعاب النارية و(450) هاتف ذكي، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من ورڨلة وبسكرة والوادي وإليزي وسطيف وتيارت وتيبازة وتندوف.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (15857) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار. من جهتهم، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ (212) شخص من بينهم (22) مغاربة كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران ومستغانم وعين تموشنت وتلمسان والشلف وعنابة والطارف وسكيكدة، فيما تم توقيف (56) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وسعيدة وأدرار وورڨلة.