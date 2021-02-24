تعقد يوم 10 أفريل القادم، بداية من الساعة الثانية بعد الظهر، بالجزائر العاصمة الاتحادية الجزائرية لرياضة الجيدو جمعيتها العامة الانتخابية بمقر اللجنة الأولمبية، تحسبا للعهدة الأولمبية 2021-2024، فيما تعقد ذات الهيئة جمعيتها العامة العادية يوم 25 مارس بنفس المقر ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

وقال رشيد لعراس رئيس الاتحادية الجزائرية للجيدو، المنتهية عهدته: "اتفق أعضاء الهيئة الفدرالية على موعد عقد الجمعيتين العامة العادية والانتخابية بتاريخي 25 مارس و10 أفريل المقبلين تواليا، بمقر اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية".

وأشار لعراس إلى أنه سيتم خلال أشغال الجمعية العادية المصادقة على الحصيلتين المالية والأدبية للعهدة الأولمبية 2017ـ2021، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء اللجان الثلاث المتمثلة في كل من الترشيحات، الطعون وتسليم واستلام المهام، تحسبا لعقد الجمعية الانتخابية التي حددت بعدها بحوالي أسبوعين.

وفيما يخص قرار إعادة ترشحه من عدمه لعهدة ثانية على رأس الاتحادية الجزائرية للجيدو قال لعراس :" لم أحسم قراري بعد، سأقرر في الأيام المقبلة " وفق مانقلته اليوم الصفحة الرسمية للتلفزيون العمومي الجزائري.