قررت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تفجيرات قصر الحكومة ومقر الشرطة بباب الزوار (الجزائر العاصمة)، اللتين نفذتا في أفريل 2007 إلى الدورة الجنائية القادمة، بسبب غياب دفاع المتهمين.

ويتابع في هذه القضية 6 متهمين موقوفين من أصل 16 متهما، قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في حقهم والتي قضت بإدانتهم بعقوبة الإعدام.

وتتعلق تهم هذه القضية بجناية الانخراط في جماعة إرهابية غرضها نشر الرعب وجو انعدام الأمن بين المواطنين وكذا تعريض حياة مواطنين وممتلكاتهم للخطر، بالإضافة إلى القتل العمدي باستعمال المتفجرات.