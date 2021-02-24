أصدر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، حكماً بالإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي مقابل كفالة مالية.

وكشف المتحدث باسم القطب القضائي والمالي محسن الدالي، أن الإفراج عن القروي مشروط بتأمين مبلغ مالي قدره 10 ملايين دينار تونسي بنحو 3.7 مليون دولار، كما أوضح "أن خروج القروي من السجن مرتبط بتأمين الضمان المالي المحدد.

وكان قاضي التحقيق في تونس، قد أصدر في الـ24 من ديسمبر الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق القروي، على خلفية قضية تتعلق بشبهة الفساد وتبييض الأموال، والتي سبق للقروي أن أوقف بسببها تحفظيا قبل أن يتم الإفراج عنه إلى حين صدور نتائج التحقيق.