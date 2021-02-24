فككت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، شبكة إجرامية منظمة، مختصة في التهريب الدولي للمخدرات (القنب الهندي)، تتكون من سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و46 سنة وحجزت 108 كيلوغرامات و800 غرام من الكيف، إضافة إلى مبلغ 14.5 مليون سنتيم من عائدات الترويج، و5 مركبات كانت تستخدم في نقل، تخزين، وتسليم المخدرات.

هذه العملية تمت استغلالا لمعلومات حول هذه الشبكة وبعد مراقبة وتتبع نشاط عناصرها، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، واستصدار إذن بالتفتيش عن وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، تم تفتيش مسكن أحد المشتبه فيهم كان يستعمل كمخزن للمخدرات، بداية الأسبوع الجاري كانت النتائج إيجابية بتوقيف أربعة أشخاص وحجز 61.3 كيلوغراما من الكيف المعالج، مركبة من نوع فولسفاغن باصات كانت مركونة داخل مرآب ذات المسكن. وقام المحققون بتفتيش دقيق للمركبة المحجوزة، ليتبين أنها تحتوي على مخبأين. الأول متواجد مكان واقي الصدمات الخلفي، والثاني تحت مغير السرعة، أين تم العثور على 47.5 كيلوغراما من الكيف.

وخلال مواصلة التحقيق تم توقيف ثلاثة أشخاص آخرين من أفراد هذه العصابة. لتصل كمية المحجوزات الإجمالية إلى 108.8 كيلوغرامات من القنب الهندي، 14 هاتف نقال، خمس مركبات مختلفة (باصات، رونو سامبول، رونو كونغو، جومبر) كانت تستخدم في النقل والشحن والتخزين، ليتم تحرير إجراء قضائي ضد المتورطين يتعلق باتهريب الدولي للمخدرات، نقل، شحن، تخزين تسليم وتوزيع المخدرات باستحضار مركبة، مع تعديل هيكلها وتهيئتها بمخابئ سرية ضمن جماعة إجرامية منظمة، جناية الاستيراد غير الشرعي للمخدرات، التهريب على درجة الخطورة الماسة بالاقتصاد الوطني، في انتظار إحالتهم على العدالة.

يذكر أن شرطة وهران كانت قد فككت الأسبوع ما قبل الماضي شبكة ترويج مخدر الكوكائين، وحجزت لدى أفرادها أكثر من 4 كيلوغرامات من هذا المخدر ومجموعة من المركبات.