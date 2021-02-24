تعرضت القناة الرئيسية لجر المياه من سد الشافية بولاية الطارف نحو محطة المعالجة بالشعيبة بولاية عنابة لعطب تسبب في تذبذب عملية التموين بالمياه لفائدة السكان والمؤسسات العمومية والوحدات الإنتاجية على مستوى الولاية، حسب ما علم اليوم الأربعاء من بيان لوحدة الجزائرية للمياه بعنابة.

وتمثل العطب في انكسار شطر من القناة التي يقدر قطرها بحوالي 970 سم و ذلك على مستوى منطقة جسر بوشي ببلدية الحجار (عنابة)، مما استدعى التدخل السريع لفرق مديرية الموارد المائية و مجمع المؤسسة الوطنية للإنجاز العام لأشغال الري الكبرى "جي تي أش" بولاية عنابة وذلك بالتنسيق مع الوحدة الولائية للجزائرية للمياه لإصلاح هذا العطب.

وتتواصل حاليا أشغال الإصلاح والصيانة وذلك من خلال استبدال نحو 30 متر من شطر القناة الاسمنتي الذي تعرض للانكسار بقنوات فولاذية مع تثبيته بحافتي الوادي الذي تمر به القناة, حسب ما أردفه ذات البيان.

ولتدارك الآثار السلبية لهذا العطب بهذه الولاية تم ضبط نظام للتموين حسب المناطق والقطاعات, إضافة إلى تسخير ثماني شاحنات مزودة بصهاريج لتموين المؤسسات الاستشفائية والوحدات الإنتاجية المتواجدة بتراب الولاية من بينهم ملبنة الإيدوغ لإنتاج الحليب ومشتقاته، حسب ذات الوثيقة.

من جهته لجأ مركب سيدار الحجار إلى استغلال احتياطاته من المياه المتوفرة على مستوى الحاجز المائي للمركب الذي تقدر سعته بنحو 250 ألف متر مكعب لتلبية احتياجات عمليات الإنتاج التي تتطلب نحو 20 ألف متر مكعب يوميا من المياه.

ويرتقب مواصلة العمل بنظام التزويد حسب المناطق، إضافة إلى الصهاريج المتنقلة إلى حين استكمال عملية إصلاح هذا العطب التي ستمتد لأيام، كما تمت الإشارة إليه.