انتشلت عناصر الحماية المدنية للوحدة الرئيسية و الوحدة الثانوية بالحراش بولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، جثة في حالة متقدمة من التحلل عثر عليها بوادي الحراش، حسبما أفاد به مصدر من الحماية المدنية.

وأوضح الملازم الأول بنكورة رشيد، بأنه تم في حدود الثامنة صباحا من نهار اليوم (الاربعاء) تدخل أعوان الحماية المدنية لكل من الوحدة الرئيسية والوحدة الثانوية للحراش من أجل "انتشال جثة (جنس انثى) كانت في حالة متقدمة من التحلل، عثر عليها من قبل مواطنين بوادي الحراش و تحديدا تحت جسر الحراش".

وتم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سليم زميرلي، فيما تم فتح تحقيق من قبل مصالح الامن لتحديد هوية الضحية و أسباب وفاتها، يضيف المصدر.