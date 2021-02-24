كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن إمكانية تنظيم مقابلة ودية بين المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره الكرواتي العام المقبل.

ورجح نفس المصدر أن تنظيم المواجهة ضد نائب بطل العالم سيكون شهر مارس 2022 في حال نجاح أشبال بلماضي في ضمان التأهل إلى مونديال في قطر.

ومن المقرر أن يتم تحدد مكان وتفاصيل هذه المباراة المحتملة قبل شهر عن سحب عملية القرعة للمرحلة النهائية لمونديال-2022 (21 نوفمبر - 18 ديسمبر) المقررة في أفريل 2022.

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد أعلنت، اليوم الأربعاء، عن تحضير اتفاقية تعاون بين الاتحاديتين، حيث تلقى رئيس "الفاف" خير الدين زطشي من نظيره الكرواتي، القميص الكرواتي الشهير لمنتخبها الوطني، يحمل اسمه.

وقالت "الفاف" في بيان لها على موقعها الرسمي، "بأن حسن نية الاتحاديتين يتمثل في رغبتهما في إرساء تعاون في مختلف الميادين، على غرار التكوين والتطوير والخبرة".